Gisele Bündchen está grávida do primeiro filho com Joaquim Valente, afirma revista

Romance entre os dois foi confirmado neste ano; chegada do bebê marca a terceira gravidez de Gisele (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Novidade foi anunciada pela americana “People”, nesta segunda-feira (28).

Gisele Bündchen e o namorado Joaquim Valente aguardam a chegada do primeiro filho. A gravidez da modelo foi anunciada pela revista americana “People”, nesta segunda-feira (28) e confirmada pela assessoria. A brasileira já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos do seu ex – relacionamento com Tom Brady.

O lutador e a modelo foram vistos pela primeira vez juntos na Costa Rica, em novembro de 2022, na Costa Rica. O romance entre os dois só foi confirmado neste ano, em uma entrevista ao jornal americano “The New York Times”. “Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. [Joaquim] é muito diferente, é muito honesto e é muito transparente”, disse ela, na época.

