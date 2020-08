Vídeo impressionante mostra vereador atropelando e matando motociclistas

(Foto:Via WhatsApp) – Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma caminhonete, conduzida por um vereador, atropelou um grupo de 30 motociclistas, na manhã deste domingo (23), deixando três mortos e cinco feridos na rodovia PE-96, na cidade de Água Preta, em Pernambuco. O político alegou que teve um “apagão”.

De acordo com informações do portal NE10, o grupo de motociclistas Esquadrão do Asfalto é formado por condutores de Recife e Maceió e faz frequentemente passeios em estados do Nordeste. Neste domingo (24), eles seguiam para Maragogi, em Alagoas, para participar de uma ação solidária.

Quando o comboio seguia pela rodovia PE-96, oito deles foram atingidos pela caminhonete conduzida pelo vereador Pedro Marconi de Souza Barros, que atua na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste.

A pessoa que estava gravando o vídeo faz parte do grupo e mostrava os colegas trafegando normalmente pela pista, fazendo poses para a câmera, quando o acidente aconteceu. “Meu pai do céu, o que foi isso, hein?”, diz ele, ao ver a colisão.

Em seguida, os motociclistas param para socorrer os amigos, e avisam sobre o acidente aos que já estavam mais na frente.

Três motociclistas morreram no local e outros cinco ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os hospitais de Barreiros e Palmares.

O vereador foi levado para a Delegacia de Palmares. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, ele não tinha ingerido bebida alcoólica. À polícia, ele disse que teve “um apagão”.

O parlamentar foi autuado por lesão corporal e homicídio culposo e passará por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (24).

De acordo com a delegada de plantão, Juliana Bernart, o condutor foi ouvido e passou por exames. “O que foi apurado até agora é que o motorista vinha em alta velocidade praticando algumas manobras perigosas. Após uma curva ele se chocou de frente com esse comboio de 30 motociclistas”, explicou Juliana.

Com informações do portal NE10

