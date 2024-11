VÍDEO: Jogador é esfaqueado em campeonato de futebol no interior de MT

Foto: Reprodução | Um jogador de futebol, de 22 anos, foi esfaqueado durante uma partida da Copa Mato-grossense de Futebol Society, realizada no domingo (17), em Nova Marilândia (251 km de Cuiabá). O agressor teria mexido com a esposa do jogador, que foi tirar satisfação e acabou levando três facadas no pescoço.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 16h40 no campo de futebol do bairro Renascer. Testemunhas disseram ter visto o agressor, que portava um canivete, golpear o jogador três vezes na região da jugular.

Ele fugiu do local, mas logo em seguida foi encontrado pela Polícia Militar na rua dos Garimpeiros. Aos militares, o agressor disse que o jogador xingou sua mãe dele de “noiada e vagabunda” porque ela teria assaltado a casa do jogador.

Já a vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade, disse à polícia que o agressor mexeu com a sua esposa e que ele foi tirar satisfação, momento em que acabou levando os golpes no pescoço.

O médico plantonista que atendeu o jogador disse que se a lâmina do canivete fosse maior, o golpe teria sido fatal.

O agressor foi preso e encaminhado para a delegacia de Arenápolis. O caso é tratado como tentativa de homicídio.

Um vídeo gravado por um popular que assistia a partida registrou parte da confusão. Na imagens é possível ouvir a gritaria e ver o jogador em campo, com o uniforme sujo de sangue. Veja:

O agressor disse que o jogador xingou sua mãe. Já o jogador disse que autor do ataque mexeu com sua mulher.

