Operação “Ordem em Progresso” da Polícia Civil apreende 300 pés de maconha armas e drogas em Novo Progresso

(Fotos:Via whatsApp) -Operação “Ordem em Progresso” deflagrada pela superintendência da Polícia civil de Itaituba, no comando do delegado regional Vicente Ferreira Gomes, 25 policiais civis cumpriram com êxito 10 alvos da operação em Novo Progresso.

