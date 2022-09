Vídeo – Morador flagra caminhão limpa fossa despejando esgoto a céu aberto em terreno baldio de bairro em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O morador postou o vídeo nas redes sociais e enviou a reportagem do Jornal Folha do Progresso em forma de denúncia.

Um morador de Novo Progresso flagrou no início da tarde desta segunda-feira,5 de setembro de 2022, um caminhão limpa fossa realizando despejo de esgoto em terreno baldio do bairro Juscelandia na cidade de Novo Progresso. O crime ambiental foi flagrado por volta das 14h00min desta segunda, 5 de setembro de 2022.

