Operação policial resulta na apreensão de drogas em Marabá

(Foto: Reprodução/PM/Pará) – Prisão do suspeito ocorreu no Residencial Magalhães, no dia 24 de janeiro de 2025, no Núcleo São Félix.

Durante uma operação policial denominada “Tolerância Zero”, realizada na cidade de Marabá, na noite do dia 24 de janeiro de 2025, equipes dá Polícia Militar identificaram uma residência supostamente utilizada para tráfico de drogas localizada na rua 23, no Residencial Magalhães.

De acordo com o registro policial, a ação teve início por volta das 23h, quando um transeunte informou às equipes sobre a utilização da casa abandonada. No local indicado, ao perceber a presença das viaturas da PM, um indivíduo tentou fugir, mas não foi capturado.

No interior da casa, os policiais abordaram Ruan Pablo Bibiano da Cruz e encontraram no bolso do short 20 porções de substâncias semelhantes a maconha e mais 21 porções semelhantes a crack no chão dentro de uma bolsa próxima ao suspeito.

A guarnição também apreendeu dois aparelhos celulares na posse de Ruan Cruz. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 21ª Seccional Urbana, onde foram tomadas as providências previstas na lei de combate às drogas.

Fonte: Vinícius Soares – Alexsa Oliveira/Estagiária e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/17:14:16

