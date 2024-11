Vídeo mostra carro estacionado capotando ‘sozinho’ no Paraná; entenda — Foto: Reprodução

Cena curiosa foi filmada por câmera de segurança. Suspeita é que caminhão tenha arrastado cabo, que enroscou no carro e fez ele capotar. Ninguém se feriu.

Uma câmera de segurança flagrou uma imagem curiosa em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná: no vídeo, um carro estacionado parece capotar “sozinho”. Assista abaixo.

Ninguém se feriu. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (25), enquanto a proprietária do veículo, Keli Cristina de Paula, estava trabalhando.

Nas imagens, é possível ver um caminhão bitrem carregado com toras de madeira passando ao lado do veículo estacionado. Pouco depois, a traseira dele é arremessada para cima e o carro tomba, ficando com os pneus para o alto.

Ao g1, a proprietária do carro contou que colegas que viram a cena foram chamá-la. Ela disse que quando ela viu o que aconteceu, ficou em estado de choque.

Segundo Keli, pessoas que presenciaram a situação informaram que o caminhão bateu em um cabo de telefonia, que arrebentou e foi arrastado pelo veículo. Após, a suspeita deles é que o fio tenha enroscado na traseira do carro e, com o caminhão em movimento, o veículo foi puxado, causando o capotamento.

No vídeo não é possível ver se o cabo já estava no chão quando o caminhão passou ou se, de fato, foi derrubado por ele.

Segundos antes do capotamento, as imagens também mostram que uma caminhonete que transitava na mesma via chegou a reduzir a velocidade ao passar pelo carro estacionado.

“Me disseram que a caminhonete passou devagar na sequência porque viu o cabo no chão, e tentou alertar o caminhoneiro”, conta ela.

Carro não tinha seguro

O carro ficou com diversos danos e, segundo Keli, não possui seguro.

“Ele é o meu primeiro carro, foi uma batalha conseguir comprá-lo. Em um segundo eu vi ele destruído, foi muito triste. Ainda estou em choque, mas sou grata por não ter ninguém por perto naquele momento, por não ter tido dano à vida de ninguém”, afirma a proprietária.

Keli conta que entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão, que alegou que o acidente foi causado porque os cabos estavam parcialmente caídos.

A empresa alega que o cabo já estava na pista quando o caminhão passou e que, com isso, a responsabilidade do acidente seria de quem o derrubou na pista.

“A carreta está dentro das normas de altura estabelecidas e é provável que o cabo de energia já havia arrebentado, e por isso enroscou na nossa carreta. E que sejam tomadas as medidas legais e responsabilizando quem deixou o cabo de energia solto, pois se não estivesse fora do local, não teria acontecido o fato”, disse a empresa, ao g1.

À Polícia Militar (PM), o caminhoneiro reforçou a tese, dizendo que não viu os fios enroscando no caminhão e por isso, continuou a trafegar.

Ao g1, a empresa de telefonia Oi disse que não há interrupção de serviços no local e que a companhia está apurando se o cabo rompido é de sua propriedade.

