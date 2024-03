Vídeo mostra momento em que ator Rafael Cardoso agride gerente de bar no Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução/Instagram)- Artista foi intimado a prestar depoimento nesta terça-feira (5) na delegacia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Imagens do circuito interno de um bar na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, mostram o momento em que o ator Rafael Cardoso agride o gerente do estabelecimento. Era por volta das 23h última segunda-feira (26) quando tudo aconteceu.

No vídeo, é possível ver Rafael, que aparece de camisa preta, discutindo com funcionários do local em frente ao bar. Em determinado momento, o gerente, que usava roupa verde, chega, fala com o ator e se afasta.

Rafael vai atrás do gerente. Momentos depois, os dois voltam. O funcionário entra correndo no estabelecimento e chega a esbarrar nas mesas. O ator vem logo depois dele.

O funcionário corre de novo para fora do bar e cai no chão. Rafael começa a agredir o homem, mesmo com ele caído. Outras pessoas chegam para separar a briga e o gerente se levanta.

Rafael, momentos depois, parte para cima do homem novamente. Os dois correm e quase atravessam as pistas da avenida Lúcio Costa, na orla da Barra. Depois de alguns minutos de confusão, o ator vai embora. A equipe do bar fica na porta do estabelecimento.

O relato do funcionário aos investigadores dá conta de que, no dia da agressão, o ator chegou de carro em alta velocidade e freando fortemente em frente ao estabelecimento, o que teria assustado os clientes. Além de Rafael, outros dois homens, que foram embora antes da confusão, estariam no veículo.

Ainda segundo o relato aos policiais, Rafael chegou ao local agressivo e muito alterado. Ele, então, logo pediu para chamar o gerente do bar. O funcionário contou ainda que se aproximou para cumprimentar o artista e, mesmo sem nenhum contato anterior, Rafael teria ameaçado o funcionário de morte.

O gerente contou que, por isso, se afastou. Na sequência, o ator teria ido atrás dele e dado um soco na nuca. Assim teria começado a confusão.

O gerente, que tem 64 anos, disse à polícia que passou por procedimento cirúrgico recente, para correção de uma hérnia inguinal, e, por isso, não conseguiu se defender das agressões.

Segundo o delegado Neilson Nogueira, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na delegacia da Barra da Tijuca (16ª DP). Rafael é esperado para prestar depoimento no fim da manhã desta terça-feira (5).

A CNN tenta contato com o bar e com o ator Rafael Cardoso.

Veja vídeo:

Vídeo mostra momento em que ator Rafael Cardoso agride gerente de bar no Rio de Janeiro

