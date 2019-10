Vídeo mostra momento em que prédio desaba em Fortaleza. Veja

(Foto:| Reprodução)- Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da queda do prédio que desabou na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza. No vídeo é possível ver algumas pessoas olhando para o Edifício Andrea pouco antes do mesmo desabar.

O edifício, de sete andares, está localizado entre as ruas Tibúrcio Cavalcanti e Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres, zona nobre da capital cearense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estimativa é de que entre 10 e 15 pessoas ficaram presas nos escombros. Até o momento, uma pessoa morreu e outras sete foram resgatadas com vida.

Confira:

terça-feira, 15/10/2019, 16:26 – Atualizado em 15/10/2019, 16:25 – Autor: Paloma Lobato

