Vídeo mostra policiais militares agredindo homem no Pará

PM informou que homem estaria ameaçando o proprietário de um bar e se recusava a pagar as contas do consumo.

Dois policiais militares foram flagrados agredindo um homem em um estabelecimento no município de Água Azul do Norte, no Pará. Imagens de câmera de segurança gravadas no dia 21 de fevereiro registraram a ação dos militares (veja abaixo).

Os policiais chegam ao local em uma viatura da PM. O homem, que aparece de boné, observa a chegada dos militares, que falam com ele e outra pessoa que aparece dentro do estabelecimento.

Durante mais de 2 minutos, o vídeo mostra os PMs conversando com o homem. De repente, um dos policiais joga spray nos olhos do homem de boné. Depois, quando o homem está com a mão nos olhos, o policial desfere dois chutes pelas costas da vítima, que não esboça reação em momento algum do vídeo.

O segundo policial também age. Ele derruba o homem no chão e o algema. Os dois PMs então o carregam até o carro, onde ele é colocado na carroceria da viatura.

Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no distrito de Vila Canadá, no município de Água Azul do Norte. na versão da PM, o homem estaria ameaçando o proprietário de um bar e se recusava a pagar as contas do consumo.

No local, os policiais se aproximaram e identificaram o homem. Segundo a PM, na presença dos policiais, ele ameaçou o proprietário do bar e quando recebeu voz de prisão pelas ameaças, começou a desacatar os policiais, que usaram a força para imobilizá-lo e evitar qualquer outra ação mais violenta por parte dele.

Os policiais militares envolvidos no caso, serão ouvidos pelo comando local, para esclarecimentos.

