Vereadores Chico Souza e Adriana Manfroi lideram o Ranking de diárias 2021 em Novo Progresso

(Foto:Reproduão) – Chico Souza Presidente da Câmara e Adriana Manfroi lideram o Ranking de diárias 2021 em Novo Progresso

Vereadores e funcionários da Câmara de Vereadores de Novo Progresso gastaram R$ 89.810,00 em doze meses (01/01/2021 a 31/12/2021), em diárias. O levantamento foi realizado com exclusividade pela equipe de jornalismo do Jornal Folha do Progresso.

Nos doze meses do ano de 2021, apenas um vereador não solicitou diárias, sendo ela Beatriz Coelho de Paula (PL). O levantamento inclui as diárias requeridas pelos vereadores e servidores do legislativo. No total foram 60 solicitações no decorrer de 2021.

Os vereadores têm direito de um Assistente Parlamentar, para assessorar os trabalhos no legislativo!

Leia mais:Advogado denuncia “farra’ de combustível” pelo presidente da câmara de Novo Progresso

Os vereadores não possuem gabinetes (em obras), as diárias são livres de transporte terrestre e aéreo.

O vereador Chico Souza foi o que mais solicitou diárias, custando aos cofres públicos R$ 21,540. “As concessões de diárias em sua maioria com destino a Belém, a fim de tratar reunião com o senador Zequinha Marinho, deputado Hilton Aguiar, TCM E COHAB”.

Adriana Manfori foi a Segunda vereadora com o valor de R$ 10.030,00. A última diária solicitada de Adriana foi de dezembro de 2021, com destino a cidade de Guarantã do Norte (MT), a fim de participar do “II ENCONTRO PARLAMENTAR DE VEREADORES MT/PA”, NO PERÍODO DE 02 A 03/12/2021, CONFORME PORTARIA 078/2021.

Servidores

Na lista aparece o motorista Jandir Jorge Kummer foi único servidor com diárias, superando gastos dos vereadores, custando aos cofres públicos a importância de R$ 13,096.35. As diárias em sua maioria para acompanhar vereadores e levar veículo para revisão.

Custo de diárias

As viagens para Brasília são as que representam maiores custos aos cofres públicos. Em uma solicitação de diárias para Brasília do Vereador Chico Souza custou aos cofres públicos a importância de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Objetivo das diárias:[CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADOR COM DESTINO A BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DE CARAVANA A BRASILIA, PRÓ EMANCIPAÇÃO DO ESTADO DE TAPAJOS CONFORME CONVITE FEITO ATRAVES DO OFICIO Nº 081/2021/ ICPET E AUDIENCIA COM O SENADOR ZEQUINHA MARINHO E SENADOR PAULO ROCHA, NO PERIODO DE 02 A 08/10/2021, CONFORME PORTARIA 067/2021’ Total R$ 4.900.]

Veja a lista completa de diárias: clique no link–http://www.governotransparente.com.br/acessoinfo/44899589/consultarempenhodiarias?inicio=02%2F01%2F2021&fim=31%2F12%2F2021&valormax=&valormin=&unid=-1&ano=7&credor=-1&clean=false&datainfo=MTIwMjIwMjAyMTcwNVBQUA%3D%3D

Além das diárias, o Legislativo teve outras despesas relacionadas abaixo;

*Câmara Municipal de Novo Progresso: Lista de despesas com diárias (Exercício de 2021, Data maior ou igual a

02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 89.810,00.

**Câmara Municipal de Novo Progresso : Lista de despesas com material de consumo (Exercício de 2021, Data

maior ou igual a 02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 322.750,71

***Câmara Municipal de Novo Progresso: Lista de despesas com serviço de consultoria (Exercício de 2021, Data

maior ou igual a 02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 376.800,00.

****Câmara Municipal de Novo Progresso: Lista de despesas com serviços de terceiro (Exercício de 2021, Data maior ou igual a 02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 37.897,00

*****Câmara Municipal de Novo Progresso: Lista de despesas com material permanente (Exercício de 2021, Data maior ou igual a 02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 28.393,96.

******Câmara Municipal de Novo Progresso: Lista de despesas com pessoal (Exercício de 2021, Data maior ou igual a 02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.992.343,57.

Câmara Municipal de Novo Progresso : Lista de despesas com obras (Exercício de 2021, Data maior ou igual a

02/01/2021, Data menor ou igual a 31/12/2021, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 328.392,29.

As informações são públicas e foram coletadas no site da Câmara de Vereadores e Portal da Transparência.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/17:00:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...