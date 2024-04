Ventos fortes na África do Sul derrubam caminhões de viaduto sobre despenhadeiro; vídeos

(Foto: Reprodução)– A Agência Nacional de Rodovias da África do Sul emitiu um alerta para possíveis danos estruturais, falha no abastecimento elétrico e risco à vida.

Ventos fortes que atingiram a Cidade do Cabo, na África do Sul, provocaram um acidente com um caminhão e um trailer que foram “soprados” para fora de um viaduto. O motorista escapou ileso após cair do despenhadeiro. Autoridades locais registraram que as rajadas de vento tiveram velocidade superior a 90 km/h.

O vídeo do incidente, compartilhado nas redes sociais, mostra um caminhão derrubado na estrada, enquanto outro se aproxima de um túnel balançando muito e cai da ponte. De acordo com agentes de resgate, o Túnel Huguenot foi fechado para que o resgate pudesse ser feito.

O motorista do caminhão conseguiu abandonar a cabine antes do incidente. Já veículo que carregava o trailer não foi puxado pelo vento, segundo o jornal local News24.

Rebecca Campbell, porta-voz do Ministro da Mobilidade da Cidade do Cabo Ocidental, disse que três pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves. Autoridades locais registraram que as rajadas de vento tiveram velocidade superior a 90 km/h.

A Agência Nacional de Rodovias da África do Sul emitiu um alerta para possíveis danos estruturais, falha no abastecimento elétrico e risco à vida em Western Cape no fim de semana.

Veja vídeo:

