Vídeo: Rafa Kalimann desabafa e conta que sofreu aborto

Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo (12) para lamentar a perda do bebê que esperava do ator Allan Souza Lima. | ( Foto: Reprodução Instagram )

A atriz revelou ter sofrido aborto espontâneo e compartilhou sua dor emocionante em vídeo nas redes sociais.

Perder alguém é uma das experiências mais difíceis que podemos enfrentar na vida, e quando esse adeus é antecipado por um aborto espontâneo, a dor emocional podem ser profundamente avassaladoras. A perda de uma vida em gestação desencadeia uma montanha-russa de emoções, desde o choque e a negação até a tristeza e a culpa.

Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo (12) para lamentar a perda do bebê que esperava do ator Allan Souza Lima. Ela contou ter sofrido um aborto espontâneo há poucos dias. “Hoje é o Dia das Mães. Confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play esse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido”, começou a atriz, que interpreta Jéssica em “Família é Tudo”.

Ela continuou “Talvez como ato de desejar ser abraçada e ser acolhida, e desejar abraçar e acolher outras mulheres. Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pegasse meu filho no colo”, disse.

Emocionada, Rafa reconheceu que tem sofrido bastante por ter perdido o seu bebê. “Tenho vivido, nesses últimos dias, um vácuo muito grande, um luto muito grande. Muitas mulheres passam por isso. Só não compreendo como dizem que é normal. Porque essa dor não é normal. Ela é uma dor muito profunda, difícil de ser diferida e eu não sei se curada”, continuou ela.

Rafa também compartilhou o vídeo que fez ao lado do namorado quando o casal descobriu a gestação por meio de um teste de farmácia e uma publicação que cita uma carta que ela escreveu para o bebê.

Kalimann assumiu romance com Allan Souza Lima no dia 23 de março deste ano ao fazer uma publicação com uma série de registros do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo “Paixão de Cristo” em Nova Jerusalém, Pernambuco.

Veja o relato:

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/15:51:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...