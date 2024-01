Vigilante que morreu ao tentar impedir assalto a empresa é sepultado em Sorocaba

Carlos José Máximo, de 44 anos, participava da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Sorocaba (SP). Sepultamento foi às 14h desta quinta-feira (25), no Cemitério da Consolação.

O vigilante que morreu ao tentar impedir um assalto no bairro Barcelona, em Sorocaba (SP), na noite de quarta (24), foi sepultado nesta quinta-feira (25), às 14h, no Cemitério Consolação.

Carlos José Máximo, de 44 anos, participava da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Sorocaba. Ele estava trabalhando quando cinco criminosos roubaram um carro (veja mais detalhes abaixo).

Carlos deixou três filhos, de 21, 17 e oito anos. O velório foi realizado na manhã desta quinta-feira.

O caso ocorreu na quarta-feira, na Rua Bolívia. Dois homens foram presos por suspeita de participarem de um roubo a veículo e de atirarem contra duas pessoas. Três criminosos conseguiram fugir pela Rodovia Raposo Tavares.

Uma das vítimas informou aos policiais que o marido e o filho, além do vigilante de uma empresa, foram atrás dos suspeitos após o crime.

Em seguida, a equipe foi informada de que dois homens haviam sido baleados na Rua Chile e que os suspeitos do crime tentavam fugir pelos telhados da casa. O proprietário do carro e Carlos foram encontrados com tiros de arma no tórax.

Uma moradora do bairro pediu socorro depois de encontrar um suspeito dentro da sala da sua casa. O homem foi detido pelos policiais e, com ele, foi encontrado o celular de uma das vítimas.

O outro suspeito, que tentava fugir, foi encontrado na Rua Venezuela, portando um revólver. O carro roubado não foi encontrado.

Carlos chegou a ser levado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o proprietário está internado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) na unidade semi-intensiva do politrauma.

Em nota, a RCC lamentou a perda do membro da organização.

“A Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Sorocaba com dor e pesar, porém com a fé que nos traz a certeza da ressurreição, se solidariza com a família e amigos de nosso irmão Carlos José Máximo pelo seu falecimento. Carlos deixa a todos nós o testemunho de uma vida de serviço a Deus e amor pela sua família. Descanse em paz, irmão”, disse.

