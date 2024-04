Violento terremoto em Taiwan derruba edifícios e gera alerta de tsunami

O serviço de trem foi suspenso em toda a ilha de 23 milhões de habitantes, assim como o serviço de metrô em Taipei. A rotina voltou rapidamente ao normal na capital, com as crianças indo para a escola e o deslocamento matinal de veículos parecendo normal.

O USGS disse que um dos terremotos subsequentes (réçica) teve magnitude 6,5 a 11,8 quilômetros de profundidade. Tremores fortes secundários são muito comuns depois de um grande terremoto, como o que atingiu Taiwan.

A Agência Meteorológica do Japão alertou para a possibilidade de tsunami de até 3 metros as ilhas de Okinawa, no Sul do país. Uma onda de 30 centímetros foi detectada na costa da ilha de Yonaguni cerca de 15 minutos após o terremoto. A JAMA disse que as ondas provavelmente também atingiram as costas das ilhas Miyako e Yaeyama.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse que não havia ameaça de tsunami no Havaí ou no território de Guam, no Pacífico dos Estados Unidos. O risco também foi afastado para estados da costa Oeste norte-americana, como Califórnia e Oregon.

Acredita-se que este terremoto tenha sido o maior em Taiwan desde que um tremor em 1999 causou grandes danos. Taiwan fica ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico, a linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

O Círculo de Fogo do Pacífico é formado pelo encontro de várias placas tectônicas, tornando a região uma zona com alta frequência de terremotos e tsunamis. Esta área é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta.

O chamado círculo percorre toda a extensão da costa do Oceano Pacífico. Começa com uma ramificação no Oceano Índico e segue pela Indonésia, Sumatra e Malásia até a Placa das Filipinas. Então, o anel abrange toda a Placa do Pacífico, a Placa Juan de Fuca (localizada em frente à costa do Canadá e dos estados americanos de Washington e Oregon), a Placa de Cocos (localizado no Pacífico em frente à América Central) e a Placa de Nazca (junto à América do Sul).