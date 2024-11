Vítimas são identificadas: Sobe para três mortes em acidente entre Corolla e veículo da Equatorial na BR-163 em Novo Progresso

veio a óbito mais um envolvido em acidente na BR-163; Vítimas são identificadas | Foto: Jornal Folha do Progresso

Um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira, 25 de novembro, na BR-163, deixou três mortos e outras 5 pessoas feridas. A colisão ocorreu nas proximidades da comunidade São José, a 54 km de Novo Progresso, no sentido Miritituba, por volta das 14h20.

Os veículos envolvidos foram uma caminhonete da empresa CGB Energia, (prestadora de serviços para a Equatorial), e um Corolla, placa RAU9B98. No Corolla estavam Elisângela Justino de Almeida, seu marido Paulo Cesar Zatta e o filho do casal, Rafael Justino Zatta, de 8 anos.

Paulo Cesar e Rafael faleceram no local. Elisângela foi socorrida com vida encaminhada para o hospital de Novo Progresso, e nesta terça-feira foi transferida para o Mato Grosso. A família residia no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba, a cerca de 100 km de Novo Progresso.

Na caminhonete, viajavam cinco pessoas: Wasley Ribeiro do Amaral, Cleidiel dos Santos Assunção, Anderson Gleyson Bernardo Pantoja e Bruno Bernardo Pantoja. Cleidiel foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era natural de Breves, no Pará.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Novo Progresso, com perícia realizada nos veículos e depoimentos coletados. O delegado José Rodolfo Biagi Messen Mussi detalhou as ações em andamento. (ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO).

Fonte: Jornal Folha do Progresso

