Voluntários de projeto do México realizam ações de saúde em Santarém

Expedição por Santarém segue até 5 de outubro. Ações estão sendo realizadas no estacionamento da Igreja Nossa Senhora do Livramento até quinta (28).

Dois voluntários do programa Ministros Voluntários, da religião Scientology, do México, que desenvolve variadas ações pelo mundo, estão em Santarém, oeste do Pará, ofertando atividades à população em busca da saúde e bem-estar da sociedade. Após passar por Parintins, no Amazonas, os serviços em Santarém foram iniciados na terça-feira (26) no estacionamento da Igreja Nossa Senhora do Livramento, e seguem até quinta-feira (28).

O ministro voluntário é definido como uma pessoa que ajuda o seu semelhante, por meio de trabalho voluntário. Janildo Guedes, voluntário presente na ação de Santarém contou que ele virou parceiro em 2015, já assumindo compromisso de uma agenda de ações pela Amazônia.

“O trabalho é realizado em 196 nações, é quase o mundo todo. Mas a área de responsabilidade da equipe que faço parte abrange vários municípios da Colômbia, Peru, México e Brasil, onde está sendo finalizada a etapa deste ano”, explica.

Os serviços ofertados na barraca montada nas dependências da Igreja Nossa Senhora do Livramento são palestras sobre relações familiares, drogas e resolução de conflitos, além de massagem e serviços de outros parceiros, como manutenção de óculos de grau oferecida por empresa do ramo.

A dupla de voluntários ficará em Santarém até o dia 5 de outubro. Nesse período eles devem desenvolver ações também nas escolas do município com temas definidos previamente, de acordo com o interesse da instituição de ensino.

A expedição por Santarém, que foi definida desde janeiro quando a sede do Projeto estabelece uma agenda para os voluntários, encerra as ações deste ano. Porém, em 2018 a ideia é que a primeira atividade volte a ser realizada novamente no oeste do Pará, pois pretendem alcançar outros municípios. “O Pará é um estado muito grande. Pretendemos realizar ações em mais municípios dessa região”, disse Janildo.

Scientology

Criada por L. Ron Hubbard, Scientology é uma religião que visa oferecer um caminho que conduz a uma compreensão da natureza espiritual. Além disso, objetiva o bom relacionamento entre membros da sociedade. Os ministros voluntários andam pelo mundo para estender ajuda a quaisquer pessoas, inclusive vítimas de desastres como o 11 de setembro, maremotos asiáticos, furacões Katrina e Rita, terremoto no Haiti, inundações no Paquistão, maremoto no Japão, entre outros.

