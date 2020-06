Websérie promove aulas de dança para se exercitar em casa

O professor de Educação Física, Jonathan Feio, ensina dois ritmos paraenses no encerramento do Circuito Boas Energias

Nesta terça-feira (09), às 17h, será transmitida nas redes sociais da Equatorial Energia Pará, a websérie que traz aulas de dança para praticar em casa durante o período de quarentena. O professor de Educação Física, Jonathan Feio, apresentará o carimbó e o calypso, estilos musicais que são sucesso com os paraenses. A ideia é animar o público e promover também cuidados com a saúde física e mental.

“A nossa proposta é mostrar que qualquer música que você goste pode embalar uma atividade física na sua casa. Nós vamos iniciar com o carimbó e depois aumentar a intensidade da aula com o calypso. Tudo isso sem precisar de nenhum material, basta afastar os móveis do lugar e se divertir”, destaca Jonathan, que em 2020, completou 20 anos de carreira.

O profissional reforça que a dança, além de ser uma atividade física, pode proporcionar um momento de relaxamento na quarentena, gerando saúde e bem-estar para toda a família. “Nesse período eu tenho sido muito procurado por empresas para promover eventos de dança on-line durante a pandemia. É uma atividade que toda a casa pode se envolver, proporcionando momentos agradáveis em família”, finaliza.

O PROJETO – Esta é a última websérie do Circuito Boas Energias, que iniciou no mês de maio e trouxe apresentações de cantores paraenses e conteúdos de profissionais de várias áreas com temas pertinentes ao período de distanciamento social. Fizeram parte do projeto a chef de cozinha Dani Martins, a personal organizer, Aracy Santa Maria e os cantores Jorginho Gomez, Félix Robatto e Júlia Passos.

SERVIÇO: CIRCUITO BOAS ENERGIAS

Onde acompanhar: Instagram da Equatorial Pará, no @equatorial.pa; e na fanpage da empresa, no perfil de facebook Equatorial Pará.

Horário: Nesta terça-feira (09), às 17h.

Por:Equatorial Energia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...