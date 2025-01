YouTuber é condenado após ganhar filhote de leão de presente; entenda!

O influenciador Rajab Butt ganhou o filhote de leão como presente de casamento (Foto: Reprodução/YouTube

Na ocasião, o influenciador Rajab Butt publicou um vídeo onde mostrava o felino na festa.

Um influenciador do Paquistão, que tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, viralizou nas redes sociais após ganhar um filhote de leão como presente de casamento. A cerimônia ocorreu no final de dezembro.

Na ocasião, Rajab Butt publicou um vídeo onde mostrava o felino na festa. Nas imagens é possível ver o filhote sendo apresentado na festa em uma gaiola, com corrente de ouro. Na legenda da postagem, Butt escreveu “estão chovendo presentes”. A publicação rapidamente viralizou entre os internautas e acumulou quase 10 milhões de visualizações.

Todavia, a polícia também encontrou o vídeo nas redes sociais e invadiu a casa do youtuber na manhã seguinte. Lá eles encontraram o filhote de leão vagando pela garagem. Segundo o inspetor da província onde ocorreu o caso, o felino estava em péssimas condições, pois estava muito frio.

Os oficiais confiscaram o filhote e mantiveram o recém-casado sob custódia durante a noite. No tribunal, o influenciador foi considerado culpado por possuir um animal selvagem sem documentos, no entanto, não foi preso, pois o juiz responsável pelo caso o puniu com uma sentença inusitada: Todo mês, durante um ano, Rajab Butt deve postar um vídeo de cinco minutos dedicado aos direitos dos animais, para conscientizar seus seguidores.

O criador de conteúdo concordou com as condições, após admitir em uma declaração judicial que “deu um mau exemplo” ao aceitar o presente e passar a “glorificá-lo”.

O animal foi transferido para um zoológico e batizado de Bahtti. A equipe do ‘Lahore Safari’ deverá auxiliar Rajab na gravação de conteúdo educativo sobre cuidados com animais, e todos os vídeos devem ser postados em seu canal com milhões de inscritos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/17:33:32

