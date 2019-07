Ypiranga 1 x 1 Remo – Leão empata mais uma e tem vaga no G4 ameaçada

Tudo igual no confronto direto por uma vaga no G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta sexta-feira, o Remo foi até Erechim e ficou no empate por 1 a 1 com o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em jogo isolado pela 13ª rodada.

Esse foi o quarto empate seguido do Remo, que tem 19 pontos e corre o risco de deixar o G4 no complemento da rodada – o Paysandu precisa vencer o Volta Rendonda, em casa. Já o Ypiranga chegou ao quinto jogo de invencibilidade e está em quinto lugar, com 18.

A arbitragem do piauiense Djalma Alves de Lima Filho foi alvo de críticas dos dois times, mas principalmente dos jogadores do Remo, que reclamaram bastante do pênalti marcado após o apito final.

SEM GOLS

Mesmo jogando em casa, o Ypiranga deixou a posse de bola com o Remo e foi se soltando aos poucos. Na primeira chegada, Henrique Ávila cobrou fala e Vinícius espalmou para longe. Logo depois, o goleiro remista voltou a salvar em finalização de João Vitor e no rebote de Jackson.

Depois dos sustos, o Remo acordou e equilibrou as ações. Aos 32, Guilherme Garré aproveitou falha na saída de bola e bateu para defesa segura de Deivity. Depois, Gustavo Ramos escapou da marcação e soltou a bomba pela linha de fundo.

EQUILÍBRIO

Se no primeiro tempo não houve gols, tudo mudou na etapa final. Logo aos três minutos, Gustavo Ramos roubou a bola de Renato, desceu em velocidade e tocou para Guilherme Garré só tirar do goleiro, abrindo o placar para o Remo. Mas a alegria durou até os 19 minutos.

Ramires empurrou Reinaldo dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo próprio atacante. A marcação gerou revolta dos jogadores paraenses. Quem imaginava que o Ypiranga ia partir para cima em busca da virada se enganou.

As melhores chances até o fim do jogo foram criadas pelo Remo. Eduardo Ramos quase fez de falta e depois perdeu uma chance incrível quase na pequena área. Aos 40, Ramires passou fácil por Léo Kanu, mas na hora da finalização pegou mal.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 14ª rodada. O Ypiranga enfrenta o Tombense, às 16 horas, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, enquanto o Remo tem pela frente o Atlético Acreano, às 19h15, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

