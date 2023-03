Helder é vaiado e xingado no Mangueirão;com vaias, xingamentos e palavrões

VÍDEO: Helder é vaiado e xingado no Mangueirão; torcedor aponta problemas (Foto: Reprodução Ver-o-Fato)

Os velhos problemas de acesso ao estádio, falta de lixeiras e outras mazelas no Mangueirão. E Helder foi vaiado; os xingamentos vão além de Ladrão, F..P…. Vai toma no C…. (Assista no video abaixo)

Torcedores não pouparam o governador Helder Barbalho (MDB) pouco antes do início do RExPA que marcou a reabertura do estádio Mangueirão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o “rei do norte” recebe o “carinho” do torcedor, com vaias, xingamentos e palavrões.

Outro vídeo que está ganhando repercussão nas redes sociais, mostra um torcedor reclamando da falta de lixeiras ao redor do estádio. Ele faz um paralelo entre o valor da obra, mais de 146 milhões de reais, com a falta de um item básico, que evitaria problemas ambientais no local.

Outro problema bastante visível foi a organização do trânsito na entrada do estacionamento externo, que agora é pago e custa R$ 20. O engarrafamento ficou quilométrico, devido às barreiras montadas.

Enfim, um velho e defasado estádio remodelado com problemas graves de acesso e trânsito caótico.

Veja:

