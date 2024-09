“A Amazônia pode fazer o Brasil ser líder na agenda ambiental “, diz Helder sobre a COP 30 no Pará

Helder Barbalho no Canal Livre

O governador do Pará, Helder Barbalho, contou sua expectativa para a COP 30, evento sobre Mudanças Climáticas. Segundo o governador, o evento ser realizado no estado tão próximo à Amazônia é a oportunidade perfeita da COP reencontrar o meio ambiente.

“Essa é a grande oportunidade que nós teremos. Oportunidade de fazer a COP da floresta. De ser a COP que o Brasil se coloca como líder desta agenda. O Brasil é competitivo em muitas áreas. Mas o Brasil é líder e pode assumir este protagonismo na agenda ambiental. E é a Amazônia que faz o Brasil alçar a esta dimensão. Nós temos que aproveitar a oportunidade depois de uma COP em Dubai, país que tem combustível fóssil como fonte de receita. Baku, no Azerbaijão, também oriundo de combustíveis fósseis. É o reencontro do maior evento de mudanças climáticas com o meio ambiente”, disse o governador.

De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada “família COP”, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros.

Fonte: cop.dol.com.br

