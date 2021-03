Academias, teatros e cinemas vão continuar fechados no Pará

Academias, cinemas e teatros seguem fechados nos municípios além da RMB. – (Foto: Agência Pará)

Ogoverno do Estado publicou, com alterações, na noite de quinta-feira (25), o Decreto Estadual 800/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19, e prorrogou, até o próximo domingo (28), a regra de fechamento de academias, teatros e cinemas nos municípios que seguem em bandeiramento vermelho. A determinação estava prevista para encerrar no dia 24 de março.

De acordo com o decreto, o estado do Pará segue em bandeira vermelha, com exceção dos municípios localizados na Região Metropolitana I (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará), que estão com bandeiramento preto (lockdown).

As medidas são reavaliadas periodicamente, levando em consideração o cenário epidemiológico do Estado, e podem ser revistas a qualquer tempo.

Por:Agência Pará

