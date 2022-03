Governo Federal troca nove ministros; veja quem sai e quem entra

Presidente Jair Bolsonaro deve anunciar oficialmente as mudanças na manhã desta quinta (Foto:Reprodução)

Mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31)

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31), a substituição de nove ministros que devem ser candidatos nas eleições de outubro. Pela Lei de Inelegibilidades, os ministros que vão ser candidatos precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. O prazo termina no próximo sábado (2). (As informações são do G1 Nacional).

Ainda na manhã desta quinta-feira, as mudanças devem ser anunciadas também em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Veja quem entra e quem sai

No Ministério da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas deixa o cargo para ser pré-candidato ao governo de São Paulo. No lugar dele assume Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo da pasta.

João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia, deixa o Ministério da Cidadania e volta à Câmara dos Deputados. Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de Assuntos Estratégicos do ministério, assume a pasta.

Damares Alves informou que fará hoje um “grande anúncio” para a “direita” do Amapá. Ela deve vir como pré-candidata ao Senado ou a Câmara dos Deputados. Por isso, está deixando o comando do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em seu lugar, ficará Cristiane Britto, que era secretária nacional de Políticas para as Mulheres.

Marcos Pontes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Paulo Alvim, que era secretário de Inovação, será o novo ministro da pasta.

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni deixa o Ministério do Trabalho e Previdência para retornar à Câmara dos Deputados. José Carlos Oliveira, que presidia o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi o nome escolhido para comandar o Ministério.

Flávia Carolina Peres (Flávia Arruda), pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, volta à Câmara dos Deputados. Com isso, a Secretaria de Governo passa a ser comandada por Célio Faria Junior, que era chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro.

Tereza Cristina será substituída por Marcos Montes, ex-deputado, que era secretário-executivo do Ministério da Agricultura. Pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul, ela retorna à Câmara dos Deputados.

Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte, sai do Ministério do Desenvolvimento Regional, dando lugar a Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, que era secretário-executivo da pasta.

O Ministério do Turismo passa a ser comandando por Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur. Gilson Machado deixa a parta para se candidatar ao Senado em Pernambuco.

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/09:06:44

