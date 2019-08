Acusado de balear policial militar grávida morre após troca de tiros com policiais, no Pará

Um indivíduo, conhecido apenas como “Orelha”, suspeito de balear a policial militar Ketlen Lima Silva, 23 anos, no dia 19/7/2019, na cidade de Ananindeua, morreu na noite de ontem (2), após trocar tiros com policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar, em Belém, no bairro do Tapanã, após ser avistado no interior de uma casa e sacado uma arma para atirar nos policiais.

Ketlen Silva perdeu o bebê após ser baleada na barriga.

Após a refrega, o criminoso foi levado para o Hospital Metropolitano de Belém ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre a morte do acusado nem se ele era realmente o suspeito de atirar em Ketlen Silva. Segundo a polícia, “Orelha” era um velho conhecido no mundo do crime.

Perdeu o bebê

Ketlen Silva estava acompanhada da mãe dela no momento em que foi abordada pelo criminoso. Após disparar contra a policial militar, o homem ainda roubou o armamento dela. A vítima foi atingida na região do tórax e perdeu o bebê. A policial foi visitada pelo governador Helder Barbalho no dia 1/8/2019, ocasião em que fez um breve relato sobre o ocorrido para o governador do Pará.

FONTE:Debate Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...