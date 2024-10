Acusado de estupro, Mbappé assume relação sexual consentida na Suécia

(Foto:© Getty Images) – Mbappé pretende comprovar sua versão dos fatos apresentando mensagens de texto trocadas com a acusadora, tanto antes quanto depois da noite que passaram juntos no Bank Hotel

O jornal francês Le Parisien divulgou novos detalhes, nesta quinta-feira, sobre o caso em que Kylian Mbappé é acusado de envolvimento em um suposto crime de estupro sexual, durante uma recente viagem a Estocolmo, na Suécia, na semana passada.

Segundo a publicação, o jogador do Real Madrid admitiu ter tido relações com uma jovem, mas garantiu que tudo ocorreu de forma consensual. Mbappé pretende comprovar sua versão dos fatos apresentando mensagens de texto trocadas com a acusadora, tanto antes quanto depois da noite que passaram juntos no Bank Hotel.

Apesar das notícias divulgadas pela imprensa sueca, o Ministério Público da Suécia ainda não formalizou qualquer acusação ou notificação aos advogados do atleta francês.

Diante disso, o atacante de 25 anos permanece tranquilo e aguardando novos desdobramentos sobre o andamento do caso.

