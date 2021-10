Homem com mandado de busca e apreensão em aberto é flagrado com armas de fogo em Alenquer

Armas de fogo e munições foram apresentadas na delegacia de Alenquer — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Adriano Arouche foi preso na tarde desta sexta (8). Com ele, os policiais também encontraram munições calibre 38.

As Polícias Civil e Militar de Alenquer, no oeste do Pará, durante operação em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, prendeu na tarde desta sexta-feira (8), Adriano Aliud Simões Arouche. No momento da prisão, os policiais encontraram com ele duas armas de fogo e munições.

Segundo a Polícia, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, além de 10 munições calibre 38.

Diante dos fatos, conforme mandado de busca, e por não apresentar nenhuma documentação referente ao armamento, Adriano foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por g1 Santarém e região — PA

08/10/2021 21h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...