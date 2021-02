Acusado de quatro estupros em Goiás, homem é preso em Marabá

Em Goiás, há contra o acusado um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro e, ainda, roubos (Foto:Reprodução / Site Zé Dudu

Segundo a polícia, ele reagiu à prisão, foi baleado no braço, recebeu atendimento e está na 21ª Seccional de Marabá

Segundo policiais da Superintendência Regional do Sudeste do Pará e do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI), o acusado é Ronaldo Silva da Conceição. Contra ele pesa a acusação de quatro estupros sequenciais na cidade goiana, denominada Ocidental, por isso, em Goiás, ele ficou conhecido como o “Maníaco da Cidade Ocidental”.

Segundo a polícia, em Marabá, Ronaldo Conceição estava escondido no bairro Cidade Jardim, no município, quando foi preso nesta terça-feira (2). Em Goiás, há um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro e roubos, supostamente praticados pelo acusado.As denúncias apontam que uma das quatro vítimas abusadas sexualmente, teria ficado grávida e realizou um aborto, após autorização judicial.

A Polícia Civil no Pará informou que por ocasião da prisão nesta terça-feira, Ronaldo tentou escapar e chegou a usar uma faca contra a guarnição. Ele foi baleado no braço pelos policiais, recebeu atendimento médico e está à disposição da Justiça na 21ª Seccional de Marabá, no bairro Nova Marabá.

