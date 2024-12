Acusado pelo assassinato de cantor é condenado a 14 anos de prisão no Pará

Foto: Reprodução | Mark assassinou Jorge a tiros dentro da casa do próprio artista em agosto de 2022, no bairro do Jurunas, em Belém. O assassino já estava preso há um ano e quatro meses.

O executor do cantor paraense de tecnobrega Jorge Moraes foi condenado na tarde desta segunda-feira (16/12). O acusado Mark Baptista Gomes dos Santos, de 27 anos, foi sentenciado a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo negado o direito de apelar em liberdade da condenação. Mark foi condenado pelo tribunal do júri.

Mark assassinou Jorge a tiros dentro da casa do próprio artista em agosto de 2022, no bairro do Jurunas, em Belém. O assassino já estava preso há um ano e quatro meses.

A sessão do júri começou às 8h no plenário do Fórum de Belém. A defesa sustentou a negativa de autoria do crime por Mark Santos. Durante o julgamento foram ouvidas cinco testemunhas duas da acusação e três da defesa.

A promotoria apresentou também vídeos que apontariam Mark Baptista Santos executando o assassinato. O promotor Manoel Victor Murrieta e Tavares conseguiu convencer os jurados da participação de Mark no homicídio qualificado. Segundo o promotor, “o único deslize que se soube da vida desse cantor é de ter relacionamentos com várias mulheres”, disse.

Além de Mark como executor, outros três envolvidos são investigados como participantes do crime. Eles estavam no interior do carro prata do qual o executor desceu, bateu na porta da casa da vítima e o alvejou com vários tiros. A motivação segue sob investigação sigilosa, assim como a participação de cada suspeito.

