Adepará de Novo Progresso e mais 22 municípios ganham reforço de caminhonetes

As caminhonetes, de dois modelos, serão essenciais às ações realizadas pelas equipes da Adepará – (Foto: Marco Santos / Ag.Para)

Trabalho de campo da Adepará em 22 municípios ganham o reforço de 25 caminhonetes; Novo Progresso ganha, duas, além de uma para a Diretoria de Defesa e Inspeção Vegetal.

Governo do Estado vem investindo na renovação da frota da Agência de Defesa, a fim de fortalecer a produção agropecuária.

As ações e a fiscalização agropecuária ganharam novos investimentos, na noite desta terça-feira (26), com a entrega de 25 caminhonetes para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará). A entrega ocorreu no município de Paragominas, no Sudeste do Pará, pelo governador Helder Barbalho, durante a Feira Agropecuária, no Parque de Exposições Amílcar Tocantins.

“É muito importante que possamos fortalecer a nossa Agência de Defesa, para que assim possamos, cada vez mais, agregar qualidade e referência ao produto agro paraense, que já é referência para o Brasil e para outros países. Esse investimento é mais uma forma de contribuir para fortalecer a pujança do nosso Estado do Pará, que deve se orgulhar de ser agro; para fortalecer este setor que continua sendo das mais importantes vocações econômicas, e que dá muito orgulho a todos os paraenses”, destacou o governador Helder Barbalho, durante a entrega das novas viaturas aos gerentes regionais da Agência de Defesa.

O governador também se reuniu com produtores locais, quando destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Pará. “O agro tem sido responsável para que a economia do Brasil, e particularmente do Pará, possa ser cada vez mais pujante. O Governo do Pará se associa aos produtores rurais, sejam de animais ou vegetais, de maior escala ou os produtores familiares, na construção de um setor cada vez mais forte e referência, para que continue gerando empregos e renda para nossa população”, afirmou Helder Barbalho.

As 25 Pickups 4×4 serão destinadas a 22 municípios paraenses. A ação faz parte da reestruturação da frota da Agência, que terá 105 viaturas novas exclusivamente para atividades de campo, sendo 90 veículos modelo Pickup 4×4 e 15 modelo Duster.

Distribuição – Nesta etapa, receberam as caminhonetes os seguintes municípios: Abaetetuba, uma; Breves, uma; Capanema, uma; Garrafão do Norte, uma; Castanhal, uma; Inhangapi, uma; Santa Izabel do Pará, uma; Marabá (Vila Cruzeiro do Sul), uma; Paragominas, uma; Ulianópolis, uma; Conceição do Araguaia, uma; Rondon do Pará, uma; Dom Eliseu, uma; Mojuí dos Campos, uma; São Geraldo do Araguaia, duas; São Domingos do Araguaia, uma; Salvaterra, uma; Água Azul do Norte, uma; Rio Maria, uma; Novo Repartimento, uma; Goianésia do Pará, uma, e Novo Progresso, duas, além de uma para a Diretoria de Defesa e Inspeção Vegetal.

As novas viaturas vão auxiliar e reforçar as ações e a fiscalização agropecuária nos municípios contemplados. O primeiro lote de veículos foi entregue em setembro, e a previsão é que até março de 2022 a renovação da frota esteja completa.

“É muito importante este evento do Governo do Pará junto ao evento maior da cidade”, que é a Agropec. O governador Helder Barbalho, vindo ao nosso município e trazendo essa nova comitiva de prefeitos, vereadores de outros municípios aqui da região, compartilhando esse momento de engrandecimento. O governador que tem um olhar muito focado nessa região, principalmente em Paragominas, o que nos deixa extremamente feliz e agradecido por esse momento”, disse o prefeito de Paragominas, João Lucídio Lobato.

Qualidade – A Adepará é uma autarquia que tem como missão planejar e executar ações que promovam a sanidade e a qualidade da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio no Pará.

O investimento na frota vai facilitar diversas atividades, entre as quais a fiscalização de propriedade rural, contagem de rebanho, vacinação assistida de trânsito agropecuário, vigilância agropecuária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal.

“Portanto, com esse aporte de investimento para essas viaturas, nossos servidores terão mais infraestrutura de mobilidade para chegar até as propriedades mais distantes e atender aos produtores rurais. Com a efetivação de mais atividades de campo, conseguimos garantir uma defesa agropecuária mais forte e uma agroprodução livres de pragas e com sua sanidade preservada”, garantiu o diretor-geral da Adepará, Jamir Paraguassu Macedo.

As ações periódicas de fiscalização, fixa e móvel, são relevantes para manter a regularização dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. É uma forma de garantir alimentos de qualidade ao consumidor e fomentar o crescimento agropecuário, incentivando grandes produtores de grãos, carnes, leite, ovos e pescado.

Objetivos da ONU – A Agência também alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que visam garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável.

A melhor estruturação da Agência tem reflexos diretos na sociedade, já que a Adepará mantém compromissos nas áreas meio e finalística, fazendo com que a defesa agropecuária não tenha prejuízos na produção agrícola e pecuária, evitando a introdução de pragas e doenças.

A meta da atual gestão é ser referência nacional em defesa agropecuária, garantindo a segurança do consumo de produtos agropecuários para a preservação do meio ambiente e a competitividade do agronegócio paraense.

Produção – Hoje, o Pará é líder na produção nacional de açaí, abacaxi, cacau, dendê, mandioca e pimenta-do-reino, além de se destacar na produção de limão, banana e coco, ocupando, respectivamente, o 2º, 3º e 4º lugares no ranking nacional. Outros setores importantes são avicultura, apicultura, florestas plantadas e produção de grãos.

Na pecuária, o Pará ocupa o 4º lugar no ranking nacional, com um rebanho de aproximadamente 22 milhões de cabeças (dados do IBGE, 2017), incluindo o rebanho bubalino, com quase 513 mil cabeças, o maior do País, concentrado principalmente no Arquipélago do Marajó. O Pará também conta com a Certificação Internacional de Área Livre de Aftosa com vacinação.

Serviço: Para ter a garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos no rótulo da embalagem. São eles:

– Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

– Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará

– Registro Artesanal da Adepará

– Serviço de Inspeção Federal (SIF)

– Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi)

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...