Adolescente que atacou Colégio Adventista em Manaus disse que se for solto, vai atacar de novo, revela delegada

(Foto:Reprodução) – “Não consegui atingir as vítimas que eu queria. Se eu tiver chance, faço tudo de novo”. A declaração, em tom de ameaça, é do adolescente de 12 anos, que ontem (10-abr) realizou um ataque terrorista no Colégio Adventista, no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus.

A declaração do adolescente foi repercutida pela delegada Juliana Tuma, que comanda a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A delegada conversou com o adolescente, que não demonstrou qualquer arrependimento por ferir duas alunas e uma professora com uma faca. “Ele não demonstra qualquer arrependimento. Conta com riqueza de detalhes de que já planejava isso há algum tempo. Já pesquisava desde que tinha 10, 11 anos de idade”, disse a delegada. “O único arrependimento dele é não ter atingido mais vítimas do que gostaria. A preocupação dele é se todos estão sabendo, a glorificação dele”, acrescentou a delegada Juliana Tuma.

Ódios às mulheres e vontade de morrer

Segundo a delegada, o adolescente revela traços de misoginia, aversão a mulheres, e não fala muito de bullying. “Ele fala muito mais dessa aversão que ele tem a mulher e afirma que o sonho dele era morrer em confronto com a polícia“, disse a delegada. Para cometer o ato terrorista, o adolescente pesquisou na internet formas de fazer o “massacre” e também como confeccionar coquetéis molotov. Na mochila dele foram encontrados três explosivos caseiros.

Cadernos de um adolescente perturbado

Conforme a polícia, nos cadernos do adolescente foram encontrados desenhos de armas e vários conteúdos relativos a massacres, inclusive sites acessados por ele. “Ele já sinalizava alguma coisa desse tipo nas anotações, nos cadernos aos quais nós tivemos acesso. Desenhos de armas de fogo, fala muito que não gosta de mulheres, demonstra e escreve a aversão a mulheres”, ressaltou a delegada. O celular, computador e outros equipamentos eletrônicos do acusado foram recolhidos e estão passando por perícia técnica. Por determinação da Justiça o adolescente responsável pelo ataque no colégio ficará internado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/2023/10:29:12 com informações do portal zerohoram

