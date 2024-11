O atentado contra a vida,três presos, uma mulher desaparecida, a rifa da montana e o caso de polícia em Novo Progresso-PA.

Caso de Polícia – Rifa de Montana vira um mistério com veículo e dona desaparecida em Novo Progresso-PA.-(Foto:Reprodução/Jornal Folha do Progresso) –

A Polícia Civil de Novo Progresso, investiga uma denúncia de tentativa contra a vida – (Tentativa de homicídio é um crime contra a vida que ocorre quando alguém tenta matar outra pessoa, mesmo que a vítima sobreviva) – e de roubo em residência envolvendo os cabeças de uma rifa que seria em benefício ao Lar dos Idosos em Novo Progresso.

O Caso virou de polícia , após um dos organizadores denunciar que teve a residência invadida na noite de 18 de novembro de 2024, e sofreu atentado contra a vida por quatro homens e uma mulher e teve mais de R$ 3 mil reais roubados de sua residência.

Leia mais:Organizador de rifa beneficente diz para policia que sofreu tentativa de homicídio em Novo Progresso

*Juíza mantém prisão de autuados por tentativa de homicídio em invasão a residência em Novo Progresso

Conforme relatos registrados em BO-(Boletim de Ocorrência) na polícia, por um dos organizadores da rifa, Jeferson Costa, a principal suspeita é sua ex-mulher, que conforme consta em relatos é a proprietária do Montana que seria rifado para ajudar o Lar dos Idosos.Após esse impasse o coordenador do Lar dos idosos veio a público e anunciou que a rifa continua mesmo sem o veículo, que o vencedor levará o montante de R$ 40 mil reais, que seria avaliação do veículo que estava anunciado para a rifa em sorteio; “NÃO EXPLICOU MOTIVOS”.

A polícia civil, após tomar conhecimento do caso, prendeu três pessoas, a justiça manteve a prisão em custódia, enquanto a ex-mulher Sandra Lima e outro suspeito que desapareceram até esta data não se apresentaram para polícia.

O caso continua repercutindo nas redes sociais, a sociedade cobra uma solução, a polícia investiga e procura pelo paradeiro da principal suspeita apontada por Jeferson Costa,que segundo ele seria sua ex-mulher Sandra Lima a arquiteta da tentativa contra sua vida com ajuda de comparsas, na noite do domingo 18 de novembro de 2024, em sua residência na rua Colômbia, bairro Bela Vista, em Novo Progresso-PÁ.

Veja imagem compartilhada do desaparecimento nas redes (abaixo)

Jeferson disse que recebeu mensagem via celular da ex-esposa que estava passando mal, que queria descansar na residência, enquanto o mesmo estava na igreja, ao chegar em casa encontrou os vizinhos em frente e a casa toda virada, armários e guarda-roupas ao chão.Para polícia Jeferson passou nomes de quatro suspeitos, além da ex-mulher,,três foram presos, outros dois continuam desaparecidos.

Rifa – O estranho caso que envolve a rifa do lar dos idosos, continua sendo oferecida nas redes sociais com a imagem da montana “RIFA DA MONTANA 1.4 ANO 2015/2016 EM PROL AO LAR DOS IDOSOS”. A rifa que teve início em outubro deste ano, continua sendo vendida nas redes sociais e no dia dia na cidade de Novo Progresso com a imagem da montana . “Acesso o link da rifa: https://rifei.com.br/rifa-da-montana-lar-dos-idosos”

Enquanto isso aguardamos o desenrolar dos fatos até a conclusão das investigações.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2024/15:52:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...