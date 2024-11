Advogado de Marabá é novamente preso por desviar dinheiro de clientes

Foto: Reprodução | A investigação aponta que, em julho de 2024, o advogado teria se aproveitado de uma procuração em um processo trabalhista para levantar um alvará judicial eletrônico e receber valores devidos a clientes, mas não repassou o montante aos beneficiários.

O advogado Marlon Farias Pereira, que atua em Marabá, foi novamente preso nesta quarta-feira (13) em Belém, sob a acusação de apropriação indébita em razão de ofício, conforme previsto no Artigo 168 do Código Penal. A investigação aponta que, em julho de 2024, o advogado teria se aproveitado de uma procuração em um processo trabalhista para levantar um alvará judicial eletrônico e receber valores devidos a clientes, mas não repassou o montante aos beneficiários.

Com a prisão preventiva decretada, a polícia localizou Marlon em uma residência na Rua Silva Castro, no Bairro Guamá. A comissão de prerrogativas da OAB foi acionada, e o advogado foi conduzido a uma delegacia para os trâmites legais.

Este é o segundo episódio de prisão envolvendo Marlon em 2024; anteriormente, em junho, ele foi acusado de apropriar-se de R$ 100 mil de uma cliente idosa, montante referente a uma ação para concessão de aposentadoria.

Até o fechamento desta matéria, a OAB Seção Pará e a subseção de Marabá não haviam se manifestado sobre o caso.

