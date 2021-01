Advogado é preso em operação que investiga desaparecimento de candidato a vereador em Redenção

Cícero José Rodrigues de Souza — Foto: Reprodução/TV Liberal

Polícia investiga desaparecimento de presidente da Associação Regional de Pessoas com Epilepsia de Redenção e candidato a vereador, Cícero José Rodrigues de Souza.

A Polícia Civil de Redenção e o Ministério Público do Estado deflagraram na sexta-feira (1º) a segunda fase da operação Lost com o cumprimento de três mandados de conversão de prisão temporária em prisão preventiva, em desfavor de três homens envolvidos no desaparecimento do presidente da Associação Regional de Pessoas com Epilepsia de Redenção e candidato a vereador Cícero José Rodrigues de Souza. Ele não é visto desde o dia 20 de outubro de 2020.

As investigações concluíram a participação de pelo menos cinco pessoas. Ainda nesta sexta-feira (1º) foi cumprido o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão contra um advogado. Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores notebook e chips.

Quatro pessoas já foram presas. A investigação foi conduzida pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense, com apoio do Núcleo de Apoio a Investigação – NAI/SUL, acompanhada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Entenda o caso

Cícero era candidato a vereador, pelo partido Solidariedade, e era presidente da Associação dos Epiléticos de Redenção, sul do Pará, que receberia cerca de R$1 milhão de verbas públicas para compra de máquina de eletroencefalograma para atender aos associados.

De acordo com a Polícia, um servidor público, um cabo da Polícia Militar e um advogado teriam planejado o sumiço de Cícero, no dia 20 de outubro.

O delegado Luciano Freitas explicou que, durante as investigações, a Polícia teve acesso a vídeos que mostram os últimos registros de Cícero com vida. Ele estava em frente ao escritório do advogado, que está preso e é investigado pelo sumiço da vítima.

Em seguida, Cícero entra no carro de um cabo militar, que também está preso, e é investigado pelo desaparecimento. O carro do PM saiu da cidade pela rodovia BR-158. Horas depois, o veículo retorna a Redenção e Cícero não é mais visto.

Por G1 PA — Belém

