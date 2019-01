Agência do Banco do Brasil em Curionópolis foi alvo de criminosos

Assalto não deu certo porque a polícia chegou a tempo e impediu a ação

(Foto Reprodução) – Um grupo de criminosos tentou assaltar na madrugada desta sexta-feira (30), uma agência do Banco do Brasil em Curionópolis, sudeste do Pará. O crime foi frustrado, graças a ação da polícia.

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos não conseguiram roubar a agência, mas deixaram o local danificado. O caso está sendo investigado.

Por: Portal ORM/O Liberal

