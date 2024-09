Alerta: maior e mais intensa onda de calor do ano começa hoje; veja as áreas afetadas

Foto: Reprodução | Ao todo, nove estados terão áreas com temperaturas até 5°C acima da média até o dia 12 de setembro.

A partir desta segunda-feira (2), o Brasil deve enfrentar uma nova e intensa onda de calor. Uma massa de ar quente e seco começará a se espalhar pelo país ao longo da semana, podendo persistir até a segunda quinzena do mês.

De acordo com o Climatempo, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia serão os estados mais impactados. Em contrapartida, Espírito Santo, Pará e Minas Gerais terão poucas áreas afetadas. No litoral do Rio Grande do Sul, norte de Minas Gerais, oeste do Amazonas, norte do Amapá e nos estados do Nordeste, a temperatura deve permanecer estável.

Esse tipo de fenômeno é comum nesta época do ano, principalmente nas regiões do Brasil Central e Centro-Oeste. No entanto, o Climatempo alerta que, nos últimos anos, as ondas de calor têm se tornado mais intensas, mais longas e mais precoces. A previsão é de que esta onda de calor seja mais forte em termos de duração e temperaturas do que as duas anteriores, registradas entre março e maio deste ano.

Há expectativa de que, em algumas regiões, o calor persista até a segunda quinzena de setembro, com chuvas previstas apenas para o final do mês ou início de outubro. O Climatempo também aponta que em nove estados, algumas áreas poderão registrar temperaturas até 5°C acima da média.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/15:24:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...