Padrasto esfaqueia mulher,mata cachorro e criança de seis anos que servia de escudo é ferida com nove facadas

Faca (Imagem ilustrativa/Reprodução Internet) – A Tentativa de feminicídio foi atendida pela Guarnição da polícia Militar de Moraes Almeida (distante 100km de Novo Progresso) neste domingo, 2 de abril de 2023.

O Caso aconteceu na madrugada de domingo, 2 de abril de 2023, em uma serraria nas proximidades do distrito de Moraes Almeida, a outra adolescente de 11 anos, foi agredida dentro da casa, fugiu para uma área de mata, onde passou a noite e andou aproximadamente nove quilômetros para buscar ajuda.

Tentativa de Feminicídio – Conforme relatos da polícia Militar, foram acionados pelos socorristas do SAMU, para atender a ocorrência com feridos, na PA- Transgarimpeira, por volta das 07:30 horas da manhã deste domingo (02/04/2023), os militares se deslocara juntamente com a equipe médica ao local.

Na residência foi encontrado o Padastro Antônio Marcos Pereira de 29 anos, estava na cozinha daquela, onde em entrevista com os policiais, confessou a autoria delitiva, recebendo voz de prisão, não resistiu.

Para os policiais, Antonio disse ter esfaqueado a esposa, ainda no sábado, após ela confessar em um campo sintético de Moraes Almeida (distrito de Itaituba-PA), que tinha relacionamento extra conjugal com outro homem. Após a confissão a mulher Dominic Leite, havia chegado na residência na companhia do amante e pedido para Antonio pegar os pertences e sair, que eles iriam morar naquela casa, o amante disse que iria morar lá. Após discussão, Antonio disse ter se armado com uma faca e tentado contra ele, não conseguiu alcançá-lo enquanto ele corria e ao retornar teria ido de encontro com o animal de estimação da família e o esfaqueado, matando o cachorro. Após matar o animal, Antonio foi até a mulher Daminic e tentado esfaqueá-la e ela por sua vez sempre colocava a filha de nome R.C. L. B. de seis anos como escudo, sendo assim a criança foi esfaqueada por nove vezes. A mulher teve várias perfurações de faca nas costa e braço, sendo socorrida juntamente com a criança ao posto de saúde local.

Os policiais relatam ainda que ao chegar no posto de saúde do Distrito de Moraes Almeida, viu a adolescente D. J. L. F. de 11 anos, a mesma disse que se encontrava na casa onde a família reside dormindo e se acordou sendo chamada por seu padrasto o qual batia na porta e ao abrir a porta ao adentrar ele passou a agredi-la, ficando aquela com penas lesões pelo corpo, ela disse ainda ter fugido para uma área de mata onde permaneceu até a manhã deste dia, após amanhecer a mesma pediu carona e foi até o posto de saúde local onde pediu socorro.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento no hospital municipal de Novo Progresso.

Antônio Marcos Pereira, de 29 anos, está preso a disposição da justiça.

