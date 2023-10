Anitta grava vídeo sensual com cantor italiano Damiano David

Anitta e o italiano Damiano David fizeram parceria para a música “Mil Veces”. (Foto:Reprodução X).

Brasileira comemorou parceria nas redes sociais com o cantor Damiano David

Anitta divulgou a identidade do homem do clipe “Mil Veces”, que promete cenas sensuais. Nesta segunda-feira (16), a brasileira revelou que o parceiro do projeto é Damiano David, cantor italiano, vocalista da banda Måneskin.

“Agora já sabem porque eu gravaria esse vídeo mais MIL vezes hahaha”, disse Anitta, adicionando um emoji de coração em chamas.

A cantora havia atiçado a curiosidade dos fãs ao publicar fotos sensuais sem o rosto de Damiano. A atitude levou os admiradores de Anitta a buscarem pistas para descobrir a identidade do galã.

Em uma das fotos, a cantora está deitada em cima de um homem. O registro dos pés juntos mostram uma tatuagem do parceiro que entregou a identidade de Damiano. O artista italiano tem o desenho de uma aranha no pé direito.

Anitta em nova atualização sobre Mil Veces. pic.twitter.com/AJvdg24qW4 — мαтн (@mxtheuzito) October 16, 2023

Damiano David é um artista italiano de 24 anos, e vocalista da banda Måneskin. Nascido em Roma, na Itália. O grupo musical foi formado durante colégio e conta com os integrantes Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Em 2017, a banda ganhou maior notoriedade após ficar em 2º lugar no reality “X-Factor”.

O grupo é dono do sucesso “Beggin’”, lançado em 2021, que viralizou no TikTok. Ao todo, a música soma 17 milhões de visualizações no YouTube e 1,5 bilhão de reproduções no Spotify.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/15:21:24

