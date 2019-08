Aplicativo permite que usuários leiam mensagens apagadas no WhatsApp

(Foto:Divulgação)- O software é uma extensão para o navegador Google Chrome

A possibilidade de apagar mensagens enviadas no WhatsApp causou alegria em alguns, mas mesmo com essa funcionalidade, é preciso ter cuidado. Já existe uma forma de visualizar as mensagens mesmo que elas tenham sido deletadas pelo remetente.

O aplicativo que permite recuperar mensagens apagadas é uma extensão gratuita para o Google Chrome, que funciona somente durante o uso do WhatsApp Web no navegador.

De acordo com a descrição do WA Web Plus

, com a extensão é possível, além de restaurar mensagens excluídas, ativar o modo escuro, e borrar algumas informações da tela, como mensagens recentes, nomes de contatos, fotos de contatos e mensagens das conversas.

No entanto, para poder restaurar a mensagem apagada, é necessário estar com o WhatsApp Web aberto no momento em que a mensagem foi recebida.

