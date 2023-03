Após China, mais quatro países retiram embargo à carne brasileira

(Foto: Ilustrativa Reprodução) – Impendimento de exportação ainda permanece em Bahrein, Casquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia

Caso atípico de Vaca Louca, no final de fevereiro, provocou o fechamento de alguns mercados internacionais

O Ministério das Relações Exteriores anunciou que, além da China, outros quatro países voltaram a permitir a importação da carne bovina brasileira.

Leia mais>China suspende embargo à carne bovina do Brasil, diz Fávaro

Na última quinta-feira (23/03), a China anunciou o fim das restrições e, logo em seguida, Arábia Saudita, Palestina, Jordânia e Malásia declararam o fim do embargo da carne bovina brasileira. Segundo o Itamaraty, outras nações ainda mantém o embargo: Bahrein, Casquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia.

Leia também:Laboratório do Canadá confirma caso de vaca louca no Pará como atípico, ou seja, sem gravidade

A pasta tem atuado para evitar o fechamento de mercados. O embargo foi estipulado após um caso atípico de vaca louca surgir em uma fazenda do Pará no final do mês de fevereiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, a forma atípica é considerada de ocorrência natural no rebanho bovino e, portanto, não representa perigo à saúde pública. No ano passado, as exportações de carne bovina para a China representaram mais de US$ 7 bilhões, com mais de um milhão de toneladas.

O país é o maior comprador da carne brasileira.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/06:11:10 com informações do Portal Jovem Pan

