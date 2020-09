Após matar homem com golpes de faca, assassino é morto pelo irmão da vítima em Oriximiná

Delegacia Oriximiná — Foto: Divulgação/Agência Pará

Os crimes aconteceram na manhã de sábado (26) na área rural do município.

Dois homicídios foram registrados na manhã de sábado (26) em Oriximiná, no oeste do Pará. Um homem atingiu outro com golpes de faca provocando a morte da vítima que não tinha nenhum problema com o assassino. O irmão da vítima movido por vingança atingiu matou o homem a tiros.

Segundo informações da polícia, o primeiro assassino encontrou o homem na rua e golpeou várias vezes com uma faca. A vítima morreu no local do crime.

Ainda segundo a polícia, o irmão da vítima foi vingar a morte e atingiu com tiros o assassino do irmão. Ele fugiu da comunidade e até a última atualização desta reportagem não foi encontrado pela polícia. O caso foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Oriximiná para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...