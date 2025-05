APRONOP retifica nota sobre afastamento do vice-presidente

A Diretoria divulgou nota do afastamento com a motivação do afastamento. De acordo com a nota anterior, o afastamento se dava em razão de um processo envolvendo o pecuarista José Sebold, cujo teor trata-se de uma ação judicial com medidas protetivas contra o acusado, a nota foi publicada na página da entidade no INSTAGRAM, e nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 30 de abril de 2025.

Nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025 uma nota de retificação foi divulgada (veja abaixo)

José Sebold e o presidente Mario Mattei divulgaram um vídeo divulgando como aberta as porteiras da entidade para o evento de 2025 – Clique AQUI e assista.

A entidade é organizadora a da 31º Festa do Peão de Boiadeiro e a Feira de Exposição Agropecuária, em Novo Progresso.

O evento acontece nos dia 5 a 8 de junho de 2025, em Novo Progresso.

Nota pública!

Em retificação a postagem anteriormente divulgada neste perfil da Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso (APRONOP), a diretoria, por meio de seu presidente abaixo assinado, vem informar o que segue.

Faz-se a ressalva de que a Diretoria não possui qualquer juízo de valor negar, com Relação ao Senhor José Sebold, vice-presidente da Associação, que honrosamente ocupou diversos cargos nesta Associação durante trinta (30) anos. É importante destacar que todo o cidadão tem a presunção de inocência. Desta forma, enquanto não houver julgamento, temos para nós que o mesmo é inocente quanto à acusações que foram feitas contra ele.

Apontamos inclusive, que todos os fatos que foram divulgados na mídia com relação ao Senhor José Sebold, serão propriamente esclarecidos em procedimento legal.

Finalmente, a Associação acrescenta que a mensagem postada na quarta-feira, do dia 30 de abril de 2025, foi divulgada sem a autorização prévia da Diretoria, portanto INDEVIDA. Pedimos desculpas aos ofendidos, em especial ao Sr. José Sebold, vice Presidente desta Associação. Em 05/052025.

MÁRIO MATTEI – Presidente

NOTA ANTERIOR

