Argentino Messi faz gol histórico em novo tropeço do Barcelona

Lionel Messi chegou ao 700º gol da carreira nesta terça-feira (30). O atacante anotou de pênalti, com cavadinha, no empate do Barcelona em 2 a 2 sobre o Atlético de Madri, no Camp Nou, pelo Campeoanto Espanhol.

Com a expectativa de chegar à marca histórica, o argentino havia passado em branco nas três partidas anteriores e sua equipe foi superada pelo Real Madrid na liderança da liga.

Se não anotasse nesta terça, ele igualaria seu maior jejum pelo Barcelona desde a temporada 2013-2014, quando ficou quatro jogos sem anotar.

Entre o gol 600 e 700, se passaram pouco mais de dois anos. O 600º da carreira do atacante aconteceu em 5 de março de 2018, contra o mesmo Atlético de Madri.

A marca acontece em um momento conturbado do Barcelona, em que se discute o relacionamento da comissão técnica de Quique Setién com vários jogadores, Messi entre eles. No empate do último final de semana, o argentino deixou um auxiliar do treinador falando sozinho quando este queria lhe dar uma instrução. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Com o resultado diante do Atlético, o Barcelona chegou aos 70 pontos, um a menos que o Real, que enfrenta o Getafe na próxima quinta (2)

Dos 700 gols de Messi, 630 foram pelo Barcelona e 70 pela seleção argentina, sendo 34 em amistosos. Em partidas válidas por campeonatos, são 666.

Recordista de gols, Pelé marcou 1.282 vezes, sendo 515 em amistosos e 767 em jogos oficiais.

terça-feira, 30/06/2020, 19:30

