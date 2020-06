ARMAS APREENDIDAS EM OPERAÇÕES POLICIAIS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RURÓPOLIS SÃO ENCAMINHADAS PARA PERÍCIA EM SANTARÉM

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil encaminhou na manhã de hoje, 23/06/2020, para perícia a ser realizada em Santarém, objetos apreendidos em Rurópolis, no sudoeste do Pará, como resultado das operações de repressão à criminalidade na região, que estão sendo desenvolvidas nestes dois últimos meses.

São armas de fogo, munição de diversos calibres, armas brancas (facas e facões) referentes à crimes de violência doméstica ocorrido neste período de quarentena.

O trabalho pericial consiste na especificação e diagnóstico em laudo, quanto à funcionalidade, grau de risco, periculosidade e procedência das armas de fogo, munições e demais objetos perfuro-cortantes apreendidos com os agressores durante a abordagem policial.

O delegado de Polícia Civil do Município de Rurópolis, Dr. Ariosnaldo Vital Filho informou, ainda, que as perícias vão ajudar a instruir inquéritos policiais em fase de conclusão. As estatísticas destes crimes de violência doméstica tem aumentado nestes últimos meses o que tem levado um crescimento do número de prisões.

Ele destacou os resultados satisfatórios do trabalho conjunto operacional realizado de forma integrada por policiais civis e militares dos municípios de Rurópolis e também o papel da população, principalmente das vítimas de violência domésticas que diante da violação a sua integridade física e/ou psicológica procuram denunciar de imediato o seu agressor e requerer medidas protetivas de urgência.

Por:Oimpacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...