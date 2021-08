Quadrilha suspeita de roubar joalheria em Jacareacanga, é presa no Amazonas

(Foto: Reprodução) – De acordo com a polícia, na ação foram apreendidas uma barra de ouro, três celulares e mais de R$ 5 mil em dinheiro.

A Polícia Militar do município Apuí, no Amazonas, prendeu na manhã de terça-feira (17), uma quadrilha suspeita de ter roubado uma joalheria em Jacareacanga, no Pará. De acordo com a corporação, as prisões foram possível após uma a abordagem em um dupla que estava em um motocicleta no bairro Vila Rica, em Apuí.

Segundo a PM, uma guarnição de serviço fazia patrulhamento quando fez abordagem a dois ocupantes de uma motocicleta em atitude suspeita, e durante a abordagem um deles foi identificado como um dos possíveis assaltantes da joalheria.

Em seguida, ainda, foi detido mais dois envolvidos que estavam hospedados em um hotel no município de Apuí, e outros dois que estavam no distrito de Santo Antônio do Matupi.

Durante a ação foram apreendidas uma barra de ouro, pesando 51g, três aparelhos celulares, além de R$ 5.345,00 em espécie. Material este que estava em posse dos quatros suspeitos em Apuí.

Os seis presos foram apresentados no 71º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...