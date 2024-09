As cidades mais seguras do Brasil em 2024

Indaiatuba, em São Paulo, é uma das cidades mais seguras do Brasil, segundo ranking — Foto: Pedro Truffi/Getty Images

Estudo realizado com base nos dados do IBGE e Ministério da Saúde mostra quais são os municípios mais seguros do país; confira a lista

Um estudo realizado pelo guia imobiliário MySide, lançado em setembro deste ano, elencou as 10 cidades mais seguras para se comprar um imóvel e morar no Brasil. A partir de dados coletados do IBGE e Ministério da Saúde, a pesquisa utilizou a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes como indicador principal para classificar as cidades. Vale ressaltar que apenas municípios com mais de 100 mil habitantes foram analisados.

Veja o TOP 10 e conheça algumas características das cidade mais seguras do país:

1) Valinhos (SP)

A cidade que lidera o ranking é Valinhos, em São Paulo, que faz parte da Região Metropolitana de Campinas. Com cerca de 131 mil habitantes, o município é conhecido por sua forte tradição agrícola, sendo chamada de “Capital do Figo Roxo” devido à produção em grande escala dessa fruta, celebrada anualmente na Festa do Figo e Expogoiaba. Entre os pontos turísticos, destaca-se o Museu e Acervo Municipal Fotógrafo Haroldo Pazinatto, que preserva a história da cidade, e o Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, que oferece áreas verdes e lazer. Além disso, Valinhos possui uma qualidade de vida elevada, com diversas opções de educação, saúde e um ambiente tranquilo.

2) Botucatu (SP)

Botucatu, situada no interior de São Paulo, possui aproximadamente 150 mil habitantes e é conhecida por seu clima ameno e qualidade de vida – não é à toa que conquistou o segundo lugar na lista. A cidade se destaca pela rica biodiversidade e belezas naturais, sendo famosa por suas inúmeras cachoeiras e formações rochosas, como a Cachoeira da Marta e o Parque Natural da Cuesta, que atraem amantes do ecoturismo e esportes de aventura. Botucatu também é um importante polo educacional e científico, abrigando o campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP), referência em diversas áreas do conhecimento. Além disso, a cidade é sede de eventos culturais e esportivos, oferecendo uma combinação de patrimônio histórico, como a Catedral de Sant’Ana, e contato com a natureza.

3) Tatuí (SP)

Também localizada no interior de São Paulo, a cidade de Tatuí ocupa o terceiro lugar. O município tem uma população de cerca de 125 mil habitantes e é conhecida como a “Capital da Música” devido à sua tradição musical e ao prestigiado Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, que forma músicos e atrai estudantes de todo o Brasil. Com uma atmosfera tranquila e acolhedora, a cidade também conta com diversos pontos turísticos históricos e culturais, como o Museu Paulo Setúbal, que celebra o escritor nascido na região, e o Solar dos Guedes, uma construção histórica preservada.

Plantas:

4) Sertãozinho (SP)

Com cerca de 130 mil habitantes, a cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, levou o quarto lugar do ranking. Considerado um importante polo industrial e agrícola, especialmente na produção de açúcar e etanol, o município se destaca pela economia forte e pelo desenvolvimento em torno do setor sucroalcooleiro, além de abrigar o Museu Nacional do Açúcar e do Álcool, que preserva a história dessa indústria no Brasil. Sertãozinho também oferece opções de lazer e cultura, como o Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni, um espaço com lago, áreas de esporte e convivência, ideal para o contato com a natureza. Com um ambiente dinâmico e boa infraestrutura, Sertãozinho atrai tanto investidores quanto visitantes interessados em seu desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

5) Jaraguá do Sul (SC)

Partindo para o sul do país, Jaraguá do Sul, localizada em Santa Catarina, ocupa o quinto lugar da lista. Com aproximadamente 185 mil habitantes, o município é conhecido por seu dinamismo industrial, sendo um importante polo de metalurgia, têxtil e tecnologia da região. A cidade também preserva uma forte influência da colonização alemã e italiana, refletida na arquitetura, gastronomia e tradições culturais. Entre os principais pontos turísticos estão a Chiesetta Alpina, uma pequena capela no alto do Morro Boa Vista, e o Museu Emílio da Silva, que preserva a história local. Além disso, Jaraguá do Sul é famosa pelo Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC), um dos maiores eventos de música erudita da América Latina, e também pelo seu foco em ecoturismo, com diversas trilhas e áreas naturais, como o Parque Malwee, ideal para passeios ao ar livre.

6) Várzea Paulista (SP)

Várzea Paulista, localizada na Região Metropolitana de Jundiaí, em São Paulo, possui aproximadamente 120 mil habitantes e conquistou o sexto lugar. A cidade tem um perfil predominantemente residencial e industrial, abrigando empresas dos setores metalúrgico, químico e de alimentos, o que impulsiona sua economia. Ainda, Várzea Paulista é conhecida por suas áreas verdes e paisagens naturais, como o Parque Chico Mendes, uma grande área de lazer com trilhas, lago e espaço para atividades ao ar livre. Outro destaque é a Serra do Mursa, um atrativo para os amantes de ecoturismo e trilhas, com vistas panorâmicas e rica biodiversidade.

7) Indaiatuba (SP)

Situada na Região Metropolitana de Campinas, em São Paulo, o município de Indaiatuba se destaca por sua qualidade de vida elevada, sendo uma das cidades mais desenvolvidas do estado – e ocupando o sétimo lugar do ranking. Com uma população de 270 mil habitantes, a economia local é robusta, com indústrias nos setores automotivo, aeronáutico e tecnológico, além de um forte setor de serviços. Entre os principais pontos turísticos, estão o Parque Ecológico, um extenso parque linear com lagos, áreas de lazer, e o Museu Ferroviário que preserva a história da antiga estação ferroviária da cidade.

8) Votorantim (SP)

Votorantim, localizada no interior de São Paulo e vizinha de Sorocaba, possui cerca de 125 mil habitantes e tem uma economia historicamente ligada à indústria, especialmente nos setores de cimento, papel e metalurgia. A cidade, que conquistou o oitavo lugar da lista, abriga o Parque Ecológico do Matão, um espaço com trilhas, áreas verdes e espaços para lazer, sendo um dos principais atrativos para quem busca contato com a natureza. Outro ponto de destaque é a Represa de Itupararanga, que além de abastecer a região, oferece opções de turismo náutico e belas paisagens.

9) Araxá (MG)

Com cerca de 110 mil habitantes, a cidade de Araxá, em Minas Gerais, ficou na nona posição do ranking. O município é famoso por suas águas termais e lamas medicinais, sendo um importante destino turístico de bem-estar no Brasil. Além disso, é lar do icônico Grande Hotel e Termas de Araxá, um complexo histórico e luxuoso que oferece tratamentos de spa, além de ser um marco da arquitetura art déco. Outro destaque é o Museu Dona Beja, que homenageia a lendária figura histórica local, conhecida por sua influência na região durante o século XIX. Para completar, Araxá tem uma economia baseada na mineração, especialmente na extração de nióbio, um mineral raro.

10) Santana de Parnaíba (SP)

Fechando a lista das cidades mais seguras do Brasil, temos Santana de Parnaíba, localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Com aproximadamente 150 mil habitantes, o município é conhecido por seu centro histórico bem preservado, com arquitetura colonial e ruas de paralelepípedos que remontam ao período bandeirante. Entre os pontos turísticos, destacam-se a Igreja Matriz de Sant’Ana, fundada no século XVII, e diversas casas tombadas pelo patrimônio histórico. Outro atrativo é o Monumento aos Bandeirantes, que celebra o papel da cidade nas expedições bandeirantes. Além de sua relevância histórica, Santana de Parnaíba tem se desenvolvido rapidamente, especialmente na região de Alphaville, um importante centro empresarial e residencial de alto padrão.

Quer saber mais? Confira o restante do ranking das cidades mais seguras do Brasil:

11º – Ribeirão Pires (SP)

12º – Blumenau (SC)

13º – Brusque (SC)

14º – São Caetano do Sul (SP)

15º – Arapongas (PR)

16º – Santa Bárbara dʼOeste (SP)

17º – Araraquara (SP)

18º – Americana (SP)

19º – Paulínia (SP)

20º – Varginha (MG)

21º – Itatiba (SP)

22º – Palhoça (SC)

23º – Jundiaí (SP)

24º – Mauá (SP)

25º – Francisco Morato (SP)

26º – Bragança Paulista (SP)

27º – Itu (SP)

28º – Atibaia (SP)

29º – Salto (SP)

30º – Leme (SP)

Fonte: Redação – Cidades e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/18:13:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contatato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...