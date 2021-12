Clube Olímpia tem porta de vidro quebrada e é saqueado em Novo Progresso

Um caminhão Baú foi usado para saquear na madrugada (Foto: Rede Social)

As redes sociais anunciaram nesta quarta-feira,22 de dezembro que o clube estava sendo alvo de furto, que um caminhão com algumas pessoas estava no local levando tudo do clube.

Mesmo com a informação circulando rápido nas redes sociais da cidade de Novo Progresso, e internautas solicitando contato da polícia para anunciar o ocorrido, os pertences do clube foram levados pela porta da frente do Clube.

A porta de vidro foi quebrada no clube, que fica na Avenida Otavio Onetta, no Bairro Otavio Onetta , por volta das 22h30min, em Novo Progresso. O fato ocorreu na noite de quinta-feira, 23 de dezembro.

O arrombamento com furto foi registrado por internautas e tomou conta dos comentários nas redes sociais de WhatsApp na noite do ocorrido e durante a semana. Muitos comentários que o empresário dono da Olímpia estava devendo e havia fugido da cidade para não pagar as contas entre outros comentários.

O Caso

O Jornal Folha do Progresso foi em busca de informações e segundo a delegacia de polícia civil nada foi registrado sobre o furto no estabelecimento Olímpia. Em seguida tentamos contato com o dono do Clube Sr. Mariano e somente nesta sexta-feira,24 de dezembro tivemos retorno.

Versão do dono Da Olímpia

Marciano como é conhecido em Novo Progresso, conceituado no ramo de panificadora, ex-funcionário do Supermercado Castanha, onde trabalhou por mais de três anos, resolveu investir em outo setor o de realização de festas, eventos e conveniência.

Segundo Mariano acabou se afundando em dívidas, estava pagando algumas contas e devolvendo produtos adquiridos no comércio local a prazo, bebidas e eletrônicos, chegou a fazer algumas devoluções, até que recebeu ameaças de dois agiotas (sem citar nome), em Novo Progresso.

Mariano faz fortes acusações contra empresários que usaram da força policial. “Fui ameaçado de morte em minha casa, sai dai para proteger minha família, disse o dono da Olímpia.

Vejam o que Mariano comentou ao Jornal Folha do Progresso

*Fui ameaçado de morte aí na cidade por policiais e dono de comércio tenho filmagens

*Tive que sair corrido porque me deram 2 dias para eu desaparecer e eles foram na olimpia e quebraram lá e tiraram as coisas de lá e eu tenho 2 comerciantes que pedi para retirar as coisas deles então isso mostra que não sou isso que estão falando

*Fizeram eu sumir e saquearam o Olimpia com o caminhão do S…… C…… funcionário dele que presta trabalho a ele e pegou caminhão dele para levar os objetos que lá dentro estava.

*Eu iria ser morto foram 2 caras numa moto bross preta na minha casa no domingo e me avisaram que se eu não fosse embora que eles voltariam e as coisas iriam ficar diferente que estavam me dando uma chance de mim e minha família sumir dali 😔

*Até as coisas da minha casa invadiram e levaram

