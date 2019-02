Assalto com refém na agência do Sicredi de Castelo de sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com armas de grosso calibre, dois assaltantes trajando roupas escuras, camisas pretas de manga longa e com capuz preto, adentraram a agência atirando, depois de dominar o segurança e os funcionários obrigaram a gerente a abrir o cofre.

You May Also Like