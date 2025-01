Assassino da motorista de aplicativo “Francilma Brandão” de Novo Progresso é preso no Mato Grosso

Polícia Civil de Castelos dos Sonhos fez a prisão no Mato Grosso (Foto: Divulgação) – Francilma Brandão era motorista do Aplicativo Urbano Norte, foi morta ao ser chamada pelo aplicativo em Novo Progresso-PA.

Fernando Nascimento chegou ser preso em 8 de outubro de 2023, dois dias após o crime pela Policia Militar em Itaituba, como principal suspeito de ter assassinado Francilma Brandão (motorista da Urbano Norte), conseguiu liberdade e desapareceu. Foi indiciado e apontado como culpado no decorrer das investigações. Fernando Nascimento já é velho conhecido da polícia, acumula mais de 10 anotações criminais entre os estados do Pará e do Mato Grosso.

Cumprimento de mandado de prisão preventiva por LATROCÍNIO e prisão em flagrante por USO DE DOCUMENTO FALSO, foi realizado nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, pela Policia Civil de Castelo dos Sonhos, na cidade de Marilândia no Mato Grosso.

Entenda o Caso – No dia 6 de outubro de 2023, por volta das 12 horas, o nacional FERNANDO DO NASCIMENTO solicitou uma corrida no aplicativo Urbano Norte. No mesmo dia, o carro da motorista, FRANCILMA BRANDÃO, foi encontrado capotado na BR-163 e, no dia 08/10/2023, em área de mata, o corpo da vítima foi localizado. Assim, diante dos elementos de informação coletados, as investigações apontaram para FERNANDO DO NASCIMENTO como principal suspeito de ter estrangulado FRANCILMA de forma brutal. FERNANDO chegou a ser preso, porém foi posto em liberdade no dia 17/11/2023. Acontece que, no dia 23/11/2023, foi expedido pela VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de LATROCÍNIO e FERNANDO DO NASCIMENTO encontrava-se foragido desde então. Vale ressaltar que o suspeito acumula mais de 10 anotações criminais entre os estados do Pará e do Mato Grosso.

O corpo da Vítima Francilma Brandão foi encontrado por uma adolescente que fazia busca com familiares, na mata próximo a praia do rio jamanxim na comunidade de Santa Julia, distante 35 km de Novo Progresso.

Os investigadores da Delegacia de Castelo dos Sonhos, após complexo trabalho investigativo, constataram que FERNANDO havia assumido a identidade de outra pessoa, fazendo uso de um documento furtado. Por meio de pesquisas em fontes abertas e fechadas, chegou-se à identidade da vítima, o que permitiu levantar diversas contas abertas de maneira criminosa: Instagram, Facebook, Google, Urbano Norte, Claro, Vivo, bem como em pelo menos dois bancos (Pagseguro e Mercado Pago). Com essas informações, foi possível localizar o investigado a 900km do Distrito de Castelo dos Sonhos, sendo este monitorado por dias até a data de hoje, quando, em operação integrada, a Delegacia de Castelo dos Sonhos e a Delegacia Arenópolis (PJCMT) deram cumprimento ao mandado de prisão por LATROCÍNIO, assim como efetuaram a prisão em flagrante de FERNANDO por USO DE DOCUMENTO FALSO. Insta citar que, com o suspeito, foram encontrados:

-Boletim de ocorrência registrado falsamente em nome da vítima;

-Celular com CHIP ativado na operadora Claro com uso de documento falso;

-Cartão de crédito em nome de terceiro, fruto de conta aberta com documento falso.

Por fim, a vítima desse crime já foi localizada e orientada no sentido regularizar a sua situação em relação a todas as contas/cadastros abertas de maneira criminosa em seu nome.

