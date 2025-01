Operação da PF e PC/PÁ- Combate ao crime organizado, cumpre 13 mandados em cidades do Pará

Operação Manzuá, de combate ao crime organizado, cumpre 13 mandados em cidades do Pará

Ação das Polícias Federal e Civil investiga suspeitos de integrar uma organização criminosa de alcance nacional.

Uma força-tarefa da Polícia Federal e Polícia Civil do Pará cumpriu quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão em diversas cidades do Pará. A Operação Manzuá, realizada até esta quinta-feira (9), investiga suspeitos de integrar uma organização criminosa de alcance nacional.

PF cumpre mandados contra integrantes de organização criminosa

Por volta das 21h30 de quarta-feira (8), um dos alvos foi preso quando desembarcava de balsa em porto no bairro do Guamá, vindo do município de Gurupá. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Já nesta terça-feira (7), foram realizadas prisões nos municípios de Ananindeua, Xinguara e Santa Izabel do Pará, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, além da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Esse último mandado de prisão foi cumprido contra um alvo que já estava preso, pelo crime de tortura. Também foram cumpridos mais cinco mandados de busca e apreensão. Todas essas medidas cautelares foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

Os alvos têm diversas funções na organização criminosa, como “torre” (espécie de gerente em um bairro ou cidade), orientador, conselheiros de missões, fornecedores e outras.

A investigação teve início em abril de 2024, com a prisão de um membro do Comando Vermelho, apontado como líder da facção na cidade de Tomé-Açu, no nordeste paraense. Os mandados de busca e apreensão tiveram participação do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação de Redenção, da Polícia Federal em Santarém e Polícia Civil em Parauapebas, Xinguara, São João de Pirabas e Gurupá.

A força-tarefa é composta pela Polícia Federal (PF), pela Polícia Civil do Pará (PC/PA) e pela SEAP. Sua principal missão é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado, com foco no tráfico de drogas e nas facções criminosas que operam na região.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/06:03:18

